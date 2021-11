Der Kupferpreis schwankt derzeit stark. Der Markt kann sich nicht entscheiden zwischen den Sorgen um die Nachfrage aus China und den leeren Lagern in London und Shanghai.

Der Kupferboom ist vorprogrammiert, hieß es lange Zeit. Die starke Nachfrage, zusätzlich angetrieben durch den Batterieboom, trifft auf ein schwaches Angebot. Im Prinzip befindet sich der Weltmarkt seit Jahren im Defizit, wie der Branchenverband ICSG alle halbe Jahr vorrechnet. Es wurde in der vergangenen Dekade einfach zu wenig in neue Vorkommen investiert, alte Minen wiederum werfen nicht mehr genug ab oder werden mangels Kupfer stillgelegt. Doch derzeit trübt ausgerechnet China das Bild am Markt. Die Probleme in der Immobilienbranche des größten Kupferverbrauchers der Welt drückten den Kupferpreis zuletzt wieder unter die runde Marke von 10.000 US-Dollar. Charttechnisch bewegt sich Kupfer damit seit Monaten im Niemandsland. Ein Ausbruch will nicht so recht gelingen, unten wird aber stets gekauft.

…aber die Lager sind leer.

Denn auf der anderen Seite haben Händler und Zocker die weltweit leeren Lager vor Augen. Zusammen kommen die Börsen ...

