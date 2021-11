In seiner Aktien-Analyse zur Deutschen Telekom ist Jürgen auch auf die Kursziele der Broker eingegangen. Gerade erst gestern hat JP Morgan die Aktie mit Kursziel 28 Euro zum Kauf empfohlen. Doch selbst für den Fall, dass die Aktie "nur" in den Bereich 22 bis 25 Euro klettert, können Spekulanten mit dem Kauf eines passenden Optionsschein mehrere hundert Prozent verdienen. Einen aktuell attraktiven Schein hat unsere Derivate-Spezialist Cliff Michel heute im Gepäck. Wichtig ist und bleibt aber der Hinweis, dass Derivate - und dazu zählen eben auch Optionsscheine - hochspekulativ sind und folglich auch zu hohen Verlusten führen können. Daher bitte nur mit "kleinem Geld" agieren. Dies und vieles mehr gibt es in unserem neuen Format "Derivate-Tipp der Woche". Seht Euch jetzt unser aktuelles Video dazu auf aktienlust.tv an.