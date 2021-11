Lissabon (ots/PRNewswire) -Die Watchers-App ermöglicht es den Nutzern, gemeinsam mit Freunden und Prominenten Filme, Serien und Sport anzuschauen und dabei per Sprach- oder Textfunktion miteinander zu kommunizieren.Watchers (http://watchers.io/), ein Startup-Unternehmen der Unterhaltungsbranche, kündigt den öffentlichen Beta-Start seiner App an, mit der man gemeinsam mit Freunden und Prominenten Filme, Serien und Sport ansehen kann. Die App ermöglicht es den Nutzern, die Inhalte der beliebtesten Videoplattformen synchron zu sehen und per Sprache oder Text miteinander zu kommunizieren.Neben privaten Räumen für Freunde und Verwandte bietet die Watchers App den Nutzern die Möglichkeit, öffentlichen Räumen beizutreten und die Inhalte gemeinsam mit professionellen Kritikern, Comedians, anderen Influencern und sogar einem virtuellen KI-Kommentator, Cinephile, zu betrachten.Die Watchers App ist in der EU verfügbar und unterstützt YouTube, Netflix und in einigen Wochen auch einige der lokalen Videoplattformen. Die App ist für die Nutzer kostenlos, sie zahlen nur für ihr Abonnement bei Netflix, Disney+, Curiosity und anderen beliebten Plattformen, die bald unterstützt werden.Um ein plattformübergreifendes Nutzererlebnis zu bieten, bietet Watchers auch eine B2B-Zweitbildschirmlösung (http://watchers.io/) an, da das Unternehmen ein SDK entwickelt hat, das leicht in die SmartTV-Anwendung eines VOD integriert werden kann. So haben die Nutzer die Möglichkeit, Videos auf einem großen Bildschirm anzuschauen, synchronisierte Videos zu verwalten und über die App zu kommunizieren. Diese Art von Partnerschaft ermöglicht es den VOD-Plattformen, ein ansprechendes soziales Umfeld um ihre Inhalte herum zu schaffen und so die Verweildauer zu erhöhen.Die heutige Ankündigung auf dem Web Summit wird sich mit der digitalen Einsamkeit befassen, denn die Menschen verbringen heute fast ein Drittel ihrer wachen Zeit mit dieser Art von Unterhaltung (https://www.bbc.com/news/technology-58086629) und nutzen gleichzeitig Mobiltelefone, um Nachrichten zu verschicken, sich in sozialen Medien zu engagieren oder nach verwandten Inhalten (https://www.statista.com/topics/2531/second-screen-usage/dossierKeyfigures) zu suchen. "Unsere Lösung bietet die Möglichkeit einer sozialen Betrachtung, die dem nahe kommt, was wir früher in der Offline-Welt erlebt haben", sagte Yana Bardintseva, Mitbegründerin und CEO von Watchers App.Informationen zu Watchers App LtdWatchers App Limited ist ein Unterhaltungs-Startup mit Sitz in London, das 2021 von der Tech-Unternehmerin und erfolgreichen TMT-Top-Managerin Yana Bardintseva und drei Mitbegründern mit ausgeprägter Produkt- und Technologiekompetenz mit dem Ziel gegründet wurde, den Prozess des Anschauens von Videoinhalten zu sozialisieren.Pressekontakt:Yana Bardintseva+7 (916) 901-0807ybardintseva@watchers.ioHier finden Sie die ProduktbilderVideos und Logos: https://drive.google.com/drive/folders/1hyBq22mniIdklqZECwB2EKePiOiDYiXPOriginal-Content von: Watchers App, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159764/5064702