Der hochgejubelte Meme-Coin Shiba Inu fällt in sich zusammen. Nach der 1.000 Prozent Rallye, platzt nun die Blase. Die Abwärtsdynamik hat sich am heutigen Donnerstag erneut beschleunigt und die Kursverluste belaufen sich auf aktuell 17 Prozent. Die Korrektur ist bitter, aber es könnte erst der Anfang sein.Im Sommer war es noch ruhig um den Shiba Inu Coin (SHIB) und der Kurs plätscherte ohne Richtung vor sich hin. Das änderte sich im Oktober schlagartig. Der SHIB wurde in extreme Höhen geschossen ...

