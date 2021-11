Die Teilnehmer des Jahrgangs 2019/2020 haben den aus acht Modulen bestehenden, einjährigen Zertifikatsstudiengang erfolgreich abgeschlossen.

Der BTGA hat den Studiengang "Zertifizierter TGA-Manager" in Kooperation mit der Frankfurt School ins Leben gerufen: Das Weiterbil-dungsangebot richtet sich an angehende Führungskräfte aus der Branche der Technischen Gebäude-ausrüstung, die ihre fachlichen und methodischen Kenntnisse in Vorbereitung auf ihre Rolle als Führungskraft vertiefen ...

