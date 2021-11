Danone: Bärenflagge mit Inside Candle >>> SHORT-SETUP mit BN <<<

Kostendruck auf Lieferantenseite sorgt für Sorgenfalten bei Aktionären von Danone (BN). Details für den Leerverkauf HIER bei ratgeberGELD.at.

Symbol: BN ISIN: FR0000120644

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Die Aktie des französischen Lebensmittelherstellers trat im Halbjahresverlauf auf der Stelle und notiert knapp unter dem Niveau von vor sechs Monaten. Den Hoch vom August folgte ein stetiger Abverkauf. Die Bärenflagge der letzten Tage setzte sich am heutigen Donnerstag mit einer Inside Candle fort. Sollte das Tief von heute gebrochen werden, gehen wir von einem erneuten Abverkauf aus.

Chart vom 04.11.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 57.23 EUR





Meine Expertenmeinung zu BN

Meinung: Die zuletzt gemeldeten Quartalsergebnisse fundamentalen Kennzahlen sehen gar nicht so schlecht aus. Die Charttechnik spricht eine andere Sprache. Ursache könnte der Kostendruck auf Lieferantenseite, der sich nicht vollständig an den Verbraucher weitergeben lässt. Da der französische Aktienindex CAC40 nach mehreren Gap-Ups überkauft aussieht, sehen wir in einem Short Setup bei Danone die Möglichkeit, von fallenden Kursen zu profitieren.

Mögliches Setup:

Trigger für den Leerverkauf wäre wie bereits angedeutet das Unterschreiten der letzten Tageskerze, der Stopp Loss sollte etwas über der Kerze vom Mittwoch liegen und als Kursziel nehmen wir das Pivot-Tief vom 19. Oktober. Die weiteren Infos zu diesem Long Setup gibt es im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BÄRISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in BN.

Veröffentlichungsdatum: 04.11.2021

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/danone-baerenflagge-mit-inside-candle/