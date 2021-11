Der heutige Tag dürfte sich in das Gedächtnis von BioNTech-Aktionären regelrecht einbrennen. Denn die Aktie wird quasi gnadenlos nach unten geprügelt. Den Grund dafür liefert aber nicht einmal BioNTech selber, sondern der US-Konkurrent Moderna mit seinen schwachen Zahlen für das dritte Quartal. Dass Moderna auch seine Prognose für die Umsätze des Jahres 2021 deutlich nach unten korrigiert, schürt Ängste für die gesamte Branche.

Anleger nehmen diese Zahlen zum Anlass, auch die BioNTech-Papiere in Mengen auf den Markt zu werfen. Die Aktie notiert derzeit rund rund Prozent im Minus und fällt damit in den Bereich um 270 US-Dollar. Auf diesem Niveau notierte BioNTech zuletzt am 20. Oktober. ...

