DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Russland fand wegen des "Tags der Einheit des Volkes" kein Handel statt, in Singapur ruhte der Börsenhandel wegen "Deepavali".

FREITAG: In Schweden findet am Tag vor dem dortigen Feiertag zu Allerheiligen ein verkürzter Börsenhandel (bis 13.00 Uhr MEZ) statt.

AKTIENMÄRKTE (18.30 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 4.333,34 +0,55% +21,98% Stoxx50 3.750,85 +0,40% +20,67% DAX 16.029,65 +0,44% +16,84% FTSE 7.279,91 +0,43% +12,20% CAC 6.987,79 +0,53% +25,87% DJIA 36.064,70 -0,26% +17,83% S&P-500 4.673,64 +0,28% +24,43% Nasdaq-Comp. 15.925,75 +0,72% +23,57% Nasdaq-100 16.328,79 +1,14% +26,69% Nikkei-225 29.794,37 +0,93% +8,56% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 170,28 +117

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,32 80,86 -0,7% -0,54 +68,5% Brent/ICE 81,52 81,99 -0,6% -0,47 +61,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.792,83 1.773,75 +1,1% +19,08 -5,5% Silber (Spot) 23,82 23,59 +1,0% +0,23 -9,8% Platin (Spot) 1.030,50 1.036,00 -0,5% -5,50 -3,7% Kupfer-Future 4,32 4,32 +0,1% +0,00 +22,7%

Die Erdölpreise drehen ins Minus, obwohl die Gruppe Opec+ keine Erhöhung ihrer Fördermengen beschlossen hat. Händler sprechen von einer "sell-the-news"-Reaktion des Marktes, denn die Entscheidung kommt nicht unerwartet. Der Markt preise nun wieder ein, dass mit der Wiederaufnahme der Atomgespräche mit dem Iran schon bald iranisches Öl auf den Markt gelangen könnte, heißt es. Zudem bezweifeln einige Analysten die Förderdisziplin der Opec-Staaten.

Der Goldpreis profitiert davon, dass sich die Fed weniger falkenhaft geäußert hat als erwartet und unmittelbar keine Zinserhöhungen anstehen dürften. Mit der Entscheidung der Bank of England, die Zinsen vorerst - anders als vom Markt erwartet - ebenfalls nicht anzuheben, erhält das Edelmetall einen weiteren Schub.

FINANZMARKT USA

Etwas fester - S&P-500 und die Nasdaq-Indizes bewegen sich auf Allzeithochs. Neben der überzeugenden Bilanzsaison treiben weiter die geldpolitischen Beschlüsse der US-Notenbank des Vortages. Die Fed wird ihre monatlichen Anleihekäufe erwartungsgemäß allmählich verringern und das Kaufprogramm im Juni kommenden Jahres auslaufen lassen. Zinserhöhungen sind jedoch noch nicht in Sicht. Unterstützung kommt auch von den wöchentlichen Arbeitsmarktdaten. Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen der Arbeitslosenversicherung sank stärker als erwartet und auf den tiefsten Stand seit März 2022 - ein gutes Omen für den Arbeitsmarktbericht am Freitag. Die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft sank im dritten Quartal jedoch überraschend stark. Mit Abschlägen von knapp 5 Prozent bilden IBM das Schlusslicht im Dow. Der IT-Konzern hat die Ausgliederung des Geschäftsbereichs für Informationstechnologie-Dienstleistungen abgeschlossen. Das neue Unternehmen, Kyndryl, wird am Donnerstag erstmals an der Nyse gehandelt werden - einen Kurs gibt es bislang noch nicht. Zahlenausweise von Qualcomm (+11,2%) und Booking Holdings (+2,6%) liefern weitere Belege dafür, dass Zweifel an der Erholung der US-Unternehmen von dem pandemiebedingten Einbruch unbegründet waren. Auch Zahlen und Ausblick von Electronic Arts (+3,3%) überzeugen. Moderna brechen um 17,9 Prozent ein. Der Impfstoffhersteller senkte seine Umsatzprognose für dieses Jahr, weil einige Impfstofflieferungen in das kommende Jahr verschoben wurden. Umsatz und Gewinn im dritten Quartal stiegen nicht so stark wie von Analysten erhofft. Roku (-6,5%) hat einen enttäuschenden Ausblick geliefert. Ein schwacher Ausblick belastet auch den Kurs des Chipherstellers Qorvo (-13%). Ford steigen um 1,1 Prozent. Der Automobilkonzern kauft Hochzinsanleihen im Volumen von bis zu 5 Milliarden Dollar vorzeitig zurück.

Am Rentenmarkt fallen die Renditen recht deutlich. Der Umstand, dass die US-Notenbank ihre Geldpolitik stärker am Arbeitsmarkt als an der Inflation ausrichte, sei mit verantwortlich dafür, dass sich die Zinsstrukturkurve am Donnerstag abflache, heißt es von Analysten. Die erste Zinserhöhung dürfte noch eine ganze Weile auf sich warten lassen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

21:05 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 3Q, San Francisco

21:15 US/News Corp Ltd, Ergebnis 1Q, New York

US/Airbnb Inc, Ergebnis 3Q (nach Börsenschluss), San Francisco

US/Dropbox Inc, Ergebnis 3Q (nach Börsenschluss), San Francisco

US/Expedia Group Inc, Ergebnis 3Q (nach Börsenschluss), Bellevue

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas fester - Die Anleger seien erleichtert, dass nun endlich Klarheit über den zukünftigen Kurs der US-Notenbank bestehe, hieß es im Handel. stützend wirkte die insgesamt besser als erwartet laufende Berichtssaison. Der Bankensektor reagiert mit einem Minus von 1,9 Prozent auf die Entscheidung der Bank of England, anders als am Markt erwartet die Zinsen nicht anzuheben. Merck (+1,6%) hat den Gewinn unerwartet deutlich gesteigert und zudem die Prognosen erhöht. Die über Erwarten ausgefallenen Halbjahreszahlen von BT (+11%) hätten der Aktie einen weiteren Schub verpasst, nachdem bereits zu Wochenbeginn die Nachricht über früher als erwartet erreichte Kosteneinsparziele getrieben habe, hieß es von CMC Markets. Bei der Deutschen Post (+3%) ist der Umsatz zwar stärker als der Gewinn gestiegen. Dessen ungeachtet hat die Post aber die Prognosen heraufgesetzt. Bei Brenntag (-2,6%) bremste dagegen der Margendruck, denn der Umsatz ist bei dem Chemiekalienhändler ebenfalls stärker gewachsen als der Gewinn. Lanxess (-7,5%) leidet unter Margendruck und hat bei Vorlage der Drittquartalszahlen die Prognose gesenkt. Negativ bewertet wurde auch die Entwicklung bei Heidelbergcement (-3,2%). Angesichts des Baubooms sei der Gewinnrückgang eine negative Überraschung, so ein Marktteilnehmer. Die Kosten schienen noch schneller nach oben zu schießen als die Verkaufspreise. Nach den Zahlen waren Vonovia (+0,6%) gesucht. Wie erhofft wurde die Gewinnprognose leicht erhöht. Manz (+19,5%) profitierten von einem Großauftrag von BMW. Brookfield bietet 19,50 Euro je Aktie für Alstria Office, worauf der Kurs um 17,4 Prozent nach oben sprang auf 19,51 Euro. Roche (+2,1%) will die volle strategische Unabhängigkeit erlangen und kauft vom Wettbewerber Novartis dessen Roche-Anteile zurück. Roche bekräftigte zudem seinen aktuellen Geschäftsausblick.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do,8:58 Mi,17:30 % YTD EUR/USD 1,1547 -0,6% 1,1571 1,1585 -5,5% EUR/JPY 131,30 -0,8% 132,17 132,10 +4,1% EUR/CHF 1,0538 -0,4% 1,0574 1,0576 -2,5% EUR/GBP 0,8560 +0,9% 0,8472 0,8476 -4,2% USD/JPY 113,71 -0,2% 114,21 114,05 +10,1% GBP/USD 1,3490 -1,5% 1,3659 1,3665 -1,3% USD/CNH (Offshore) 6,3982 +0,1% 6,3949 6,4035 -1,6% Bitcoin BTC/USD 60.992,51 -2,9% 62.019,26 62.380,51 +110,0%

Nach der ersten schwächeren Reaktion am Vorabend auf die Aussagen der US-Notenbank zum weiteren geldpolitischen Kurs legt der Dollar nun deutlich zu, der Dollarindex zieht um 0,5 Prozent an. Nach den jüngst starken US-Konjunktursignalen dürften die Zeichen für den Dollar auf Aufwertung stehen, urteilt die ING. Die Devisenexperten verweisen auch darauf, dass sich die in der Pandemie angestaute Nachfrage in den kommenden Monate entfalten dürfte. Der Beginn der Normalisierung der US-Geldpolitik dürfte zu einer engeren Dollarliquidität und zu höheren Zinsen führen und damit einen festeren Dollar zur Folge haben, so das Fazit. Das Pfund sackt ab, nachdem die Bank of England entgegen der Erwartung vieler Marktteilnehmer die Leitzinsen doch nicht angehoben hat.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Leichte Gewinne haben am Donnerstag die Aktienmärkte in Ostasien und Australien verzeichnet. Die Beschlüsse und Aussagen der US-Notenbank wurden positiv aufgenommen. In China stützten zudem Medienberichte, wonach der grenzüberschreitende Reiseverkehr zwischen der chinesischen Provinz Guangdong und Hongkong im nächsten Monat mit einer Tagesquote wieder aufgenommen werden könnte. Die Börse Sydney erhielt Rückenwind von den abermals gesuchten Bankenwerten. Der Energiesektor verbuchte hingegen kräftige Abschläge. Für Beach Energy ging es nach dem Rücktritt des CEO um 5,2 Prozent abwärts. Im Gefolge fielen Worley um 3,2 Prozent und Santos um 3,1 Prozent. Gesucht waren in der Region vor allem die Technologiewerte mit den guten US-Vorgaben. So stiegen in Seoul Samsung Electronics um 0,3 Prozent und der Kurs des Apple-Zulieferers LG Innotek um 2,4 Prozent. In Hongkong legten Tencent und Alibaba im späten Handel um 1,7 bzw. 2,1 Prozent zu. Für Lenovo ging es trotz überzeugender Zahlen für das zweite Geschäftsquartal um 2,4 Prozent abwärts. Der weltgrößte PC-Hersteller hat erneut vom Homeoffice-Trend profitiert. Doch seien die branchenweiten Komponenten-Engpässe eine Herausforderung, so Lenovo. Toyota Motor gewannen 0,7 Prozent. Der Auto-Hersteller hat trotz

