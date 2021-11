Genf und Zürich (ots/PRNewswire) -REYL & Cie freut sich über die Auszeichnung "Best Private Banking Boutique in Europe" für die Private-Banking- und Vermögensverwaltungsaktivitäten in Europa, die gestern in London von Professional Wealth Management (PWM) bei den Global Private Banking Awards 2021 verliehen wurde. Mit dieser Auszeichnung werden die herausragenden Leistungen der Bank in den Bereichen Geschäftsstrategie und Kundenservice gewürdigt.Die Auszeichnung wurde REYL & Cie verliehen von einer unabhängigen internationalen Jury und der Redaktion von Professional Wealth Management (PWM), einer Zeitschrift der Financial Times Group. Die Jury würdigte die Ergebnisse der REYL-Gruppe, die ihr verwaltetes Vermögen und die Zahl ihrer Mitarbeiter zum neunzehnten bzw. sechzehnten Mal in Folge steigern konnte. Hervorgehoben wurde auch die Fähigkeit der Bank, trotz der anhaltenden Herausforderungen, mit denen der Bankensektor konfrontiert ist, ein erhebliches organisches Wachstum der verwalteten Vermögen zu erzielen.Der kooperative und integrierte Ansatz zwischen den Geschäftsbereichen, Teams und Niederlassungen von REYL hat sich bewährt. Vor dem Hintergrund eines soliden Wachstums differenziert sich die Gruppe weiterhin durch ihre massgeschneiderten Lösungen, mit denen sie das Vermögen und die Probleme von Privatkunden und deren Unternehmen durch ein 360-Grad-Dienstleistungsangebot über Grenzen und Geschäftsbereiche hinweg verwaltet.Lorenzo Rocco di Torrepadula, Partner und Leiter der Wealth Management-Aktivitäten erklärt: "Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung mit diesem prestigeträchtigen Preis. Er ist eine wichtige Anerkennung und Belohnung für die Arbeit unserer professionellen Teams, die sich bemühen, unseren Kunden massgeschneiderte und innovative Lösungen zu bieten."Über REYLwww.reyl.comDie 1973 gegründete REYL-Gruppe ist eine diversifizierte und unternehmerisch denkende Bankengruppe mit Niederlassungen in der Schweiz (Genf, Zürich, Lugano), in Europa (London, Luxemburg, Malta) sowie weiteren Regionen weltweit (Singapur, Dubai). Sie verwaltet Vermögenswerte von über CHF 25 Milliarden und beschäftigt mehr als 400 Mitarbeitende. 2020 ging die REYL-Gruppe eine wichtige strategische Partnerschaft mit Fideuram-Intesa Sanpaolo ein - einem führenden europäischen Bankunternehmen.Die Gruppe verfolgt einen innovativen Ansatz im Bankgeschäft. Zu ihrem Kundenkreis zählen internationale Unternehmer und institutionelle Investoren, die durch die Geschäftsbereiche Wealth Management, Entrepreneur & Family Office Services, Corporate Advisory & Structuring, Asset Services und Asset Management betreut werden.Original-Content von: REYL group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/145703/5064728