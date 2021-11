San Diego (ots/PRNewswire) -Die Apple AirTags wurden bereits in verschiedenen Situationen eingesetzt, um spezifische Probleme rund um Verlust und Diebstahl zu lösen. Egal, ob Sie Ihre Fernbedienung oft verlieren oder den Überblick behalten wollen - elago hat für jede Situation das passende AirTag- Produkt im Angebot!Als Designunternehmen konzentriert sich elago darauf, Dinge zu entwerfen, die nützlich und schön sind. Die Designer von elago sind angehalten, Produkte zu entwerfen, die sie selbst gerne benutzen würden. Dabei sind sie zuversichtlich, dass sich der Kunde in ein Produkt verlieben wird, wenn es in seine Hände gelangt.W5 AirTag KofferDie Produkte der W5-Serie sind dem Design klassischer Handheld- Konsolen nachempfunden und lassen Nostalgie aufkommen - das AirTag-Etui ist nicht anders. Mit dem mitgelieferten Karabiner können Sie diese Tasche mit den installierten AirTags befestigen, um den Überblick über Ihre Schlüssel, Ihren Rucksack, Ihre Handtasche, Ihre Laptoptasche usw. zu behalten.W7 AirTag GehäuseDer W7 ist ein weiteres Modell der Retro-Linie von elago, die Altes und Neues miteinander verbindet. Der W7 ist einem klassischen Musikplayer nachempfunden und wird mit einem Metallkarabiner geliefert, der an vielen verschiedenen persönlichen Gegenständen befestigt werden kann, um den Überblick zu behalten.R5 2nd Generation Siri Remote GehäuseDie Fernbedienungshüllen von elago für die ursprüngliche Siri Remote waren die meistverkauften Hüllen im Internet. Die neue Serie von Gehäusen für die 2nd Generation der Siri-Fernbedienung nutzt die gleichen Designaspekte und Qualitätsmaterialien, um eine neue und verbesserte Serie zu schaffen. Das R5-Gehäuse verfügt über die gleichen Eigenschaften wie die Gehäuse der R-Serie, enthält aber einen Schlitz zur Installation eines AirTag. Verlieren Sie nie wieder Ihre Fernbedienung!SnapShot-Tasche für AirPods ProDas SnapShot Case verwandelt deine AirPods Pro Ladehülle in eine cool aussehende Kamera! Der AirTag wird an der Linse der gefälschten Kamera angebracht, um den Look zu vervollständigen. Schützen Sie Ihre AirPods Pro vor Verlust und Diebstahl.AirTag-Silikon-PadMit dem Silikon-Pad können Sie einen AirTag auf jede flache Oberfläche kleben. Sobald ein AirTag installiert ist, entfernen Sie einfach die Aufkleberabdeckung und befestigen Sie ihn am Laptop, Skateboard, Fahrradsitz, Wasserkäfig usw. Verhindern Sie den Diebstahl Ihrer wertvollsten Gegenstände.AirTag Basic KofferDas Basic Case ist genau so, wie es klingt. Wenn Sie ein einfaches, klares und effektives Design mögen, ist dies das richtige Produkt für Sie. Der mitgelieferte Metallkarabiner ermöglicht das Anhängen oder Befestigen an Schlüsseln, Geldbörsen, Taschen, Rucksäcken usw.Die AirTag-Taschen von elago sind auf elago.com und Amazon erhältlich. Bleiben Sie dran, denn weitere beliebte Designs und Farben werden bald folgen!elago ist in erster Linie ein Designunternehmen. Ihr Motto ist "einfache Raffinesse", denn sie schaffen Produkte, die nützlich und ästhetisch sind. Alle Entwürfe werden von Grund auf selbst entworfen, was sicherstellt, dass das Produkt, das Sie erhalten, detailorientiert ist und perfekt funktioniert.elago wurde 2002 in San Diego, Kalifornien, gegründet und hat zahlreiche internationale Designpreise erhalten, darunter Spark Awards und reddot awards.Erhältlich bei:Amazon (Versand in UK und EU):www.amazon.co.uk/elagowww.amazon.de/elagowww.amazon.it/elagowww.amazon.fr/elagowww.amazon.es/elagoAmazon (AU und MX Versand):www.amazon.com.au/elagowww.amazon.com.mx/elagoInstagram:@elago.uk @elago.de @elago.it @elago.fr @elago.es @elago.au @elago.mxPressekontakt:haein.lee@elago.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1677519/AirTag_Series_2705.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1249481/elago_Logo.jpgOriginal-Content von: elago, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154319/5064738