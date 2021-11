Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 4 novembre/November 2021)

Sprout AI Inc. has announced a symbol change to BYFM. Shares will begin trading under the new symbol on November 5, 2021.

Disclosure documents are available at www.thecse.com

Please note that all open orders will be cancelled at the end of business on November 4, 2021. Dealers are reminded to re-enter their orders.

_________________________________

Sprout AI Inc. a annoncé un changement de symbole pour BYFM. Les actions commenceront à être négociées sous le nouveau symbole le 5 novembre 2021.

Les documents de divulgation sont disponibles sur www.thecse.com

Veuillez noter que toutes les commandes ouvertes seront annulées à la fin des activités le 4 novembre 2021. Les concessionnaires sont priés de saisir à nouveau leurs commandes.

Issuer/ Emetteur: Sprout AI Inc. Old symbol/Vieux symbole: SPRT New symbol/ Nouveau symbole: BYFM Effective Date/ Date effective le 5 novembre/November 2021

If you have any questions or require further information, please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com