Nachdem am Mittwoch die US-Börsen noch deutlich von der Tapering-Entscheidung der Notenbank Fed profitiert hatten, zeigt sich am Donnerstag ein gemischtes Bild. Während der Dow Jones Industrial mit einem Mini-Minus aus dem Handel ging, stand beim Tech-Index Nasdaq 100 ein deutliches Plus zu Buche.Die Hochstimmung zu Handelsbeginn verfolg beim Dow Jones recht zügig. Am Ende standen ein winziges Minus von 0,09 Prozent und 36.124 Punkte beim US-Leitindex.Von 30 Werten konnten 14 einen Tagesgewinn einfahren. ...

