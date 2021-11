GoPro hat am Donnerstag US-nachbörslich sein Zahlenwerk für das jüngst abgelaufenen Jahresviertel vermeldet.Dabei hat GoPro für das dritte Quartal 2021 einen Umsatz in Höhe von 316,7 Millionen US-Dollar erwirtschaftet. Analysten hatten im Vorfeld mit 292,1 Millionen US-Dollar gerechnet, nachdem im Vorjahresviertel umsatzseitig 280,5 Millionen US-Dollar in den Büchern gestanden hatten.Das ...

