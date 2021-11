IBM-Aktionäre müssen heute krisenfest sein. Schließlich stürzt die Aktie um rund fünf Prozent ab. Dieser Abschlag reduziert den Preis auf nur noch 120,85 USD. Was bedeutet das jetzt für die nächsten Tage?

Kursverlauf von IBM der letzten drei Monate.

Dieser Abschlag hat nun dafür gesorgt, dass sich die Ausgangslage verschlechtert hat. Da mit dieser Korrektur nun eine wichtige Haltegrenze unterschritten wurde. So notiert der Kurs aktuell so tief wie nie in den vergangenen vier Wochen. Das Tief lag bis dato bei 123,84 USD. Wir erwarten die nächsten Tage daher voller Ungeduld.

Der Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage beträgt momentan 141,16 USD. Es gelten für IBM demnach ...

