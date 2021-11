In der letzten Woche legte das Strategiedepot Vermögensstreuung um weitere + 1,6 % zu, während sich der MSCI WORLD (Euro)-Index um + 1,4 % befestigte. Seit Auflage am 30.04.2019 verzeichnete das Depot per 31.10. auf Währungsbasis Euro damit nun eine Nettoperformance (vor Dividendenzahlungen) von + 45,1 %. Hiermit wurde der MSCI World (Euro)-Index seit dem Depotstart um + 4,0 % übertroffen.Spitzenreiter im Strategiedepot Vermögensstreuung war in der letzten Woche die ebenfalls auch im Strategiedepot Aktien Konservativ allokierte Aktie von MICROSOFT ...

Den vollständigen Artikel lesen ...