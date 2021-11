Anzeige / Werbung

Bislang war der Wirkungsgrad der von Glow LifeTech Ltd. (WKN: A2QRFS) für den nordamerikanischen Raum lizenzierten MyCell-Inside eher ein Mysterium.

Viele Marktbeobachter fragten sich, warum Artemic, das basierend auf dieser Technologie hergestellt wird, einen so entscheidenden Vorteil bei der Heilung von hospitalisierten Covid-Patienten gezeigt hat. Nun ist die Katze aus dem Sack…

Glow LifeTech Reports Positive Preclinical Data on Proprietary MyCell® CBD Demonstrating Superior Bioavailability and Rapid Onset Time

Glow LifeTech Ltd. (WKN: A2QRFS) freut sich, positive Ergebnisse einer präklinischen pharmakokinetischen Studie zur Bewertung von MyCell® CBD-Konzentrat im Vergleich zu traditionellem CBD-Öl bekannt geben zu können. Insgesamt zeigte die MyCell®-CBD-Formulierung eine schnell wirkende Absorption, die sich wie folgt äußern:

? MyCell® CBD zeigte einen schnelleren Beginn (weniger als 15 Minuten vs. 1 Stunde) von nachweisbarem CBD im Plasma

? MyCell® CBD zeigte eine höhere Spitzenkonzentration von CBD im Plasma (ungefähr 3x)

? MyCell® CBD zeigte während des gesamten Beobachtungszeitraums eine höhere Gesamtabsorption:

1 Stunde: 13x höhere Gesamtabsorption;

2 Stunden: 9x höhere Gesamtabsorption;

4 Stunden: 3x höhere Gesamtabsorption.

? MyCell® CBD erreichte schneller die Spitzenkonzentration (Dauer: 45 bis 60 Minuten vs. 3 bis 4 Stunden),

? MyCell® CBD zeigte auch eine frühere und höhere Konzentration von Metaboliten (Zeit: 1 Std. vs. 7 Std.), was auf eine schnellere und höhere Absorption von CBD hinweist,

? In beiden Gruppen wurden keine klinischen Anomalien oder Toxizität beobachtet

Daraus kann gefolgert werden, dass MyCell® CBD im Vergleich zu herkömmlichem CBD-Öl eine niedrigere Dosierung erfordern könnte, um die gleiche Wirkung zu erzielen. Ein schnellerers "Onset" ermöglicht eine bessere selbstregulierte Dosiskontrolle für Endverbraucher, indem eine verzögerte Reaktion eliminiert wird, wodurch ein Überkonsum vermieden und eine verbesserte Erfahrung ermöglicht wird.

Es ist allgemein bekannt, dass CBD und andere Cannabinoide vom Körper schlecht aufgenommen werden, was zu einem suboptimalen Kundenerlebnis mit langsamem Wirkungseintritt, unvorhersehbarer Dosierung und Wirkung führt und das gesamte Heilungspotenzial begrenzt. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die MyCell®-Technologie diese Probleme löst und die Bioverfügbarkeit und Wirksamkeit von CBD dramatisch verbessert. Tom Glawdel, COO, Glow LifeTech Ltd. (WKN: A2QRFS )

Weiterführene Humanstudien werden erwogen, um zusätzliche Daten über die überlegene Absorptionsleistung der MyCell®-Technologie zu sammeln. Diese Studie baut auf der erfolgreichen klinischen Phase-II-Studien zu ArtemiC auf, einem oralen Spray mit vier MyCell®-Inhaltsstoffen, das die potenzielle Fähigkeit zeigte, die klinische Genesung von leichten bis mittelschweren COVID-19-Patienten zu verbessern und zu beschleunigen (Link).

Nicht das, was Sie konsumieren, sondern das, was Sie davon aufnehmen, ist am wichtigsten. Wir sind begeistert von den Ergebnissen und ihrer Bedeutung für die Branche, da sie unseren Markenpartnern wissenschaftliche Beweise dafür liefern, dass die MyCell®-Technologie die Grenzen der Leistung und Innovation bei Cannabis verschiebt und unseren Partnern letztendlich hilft, kategorieführende Produkte mit den besten erstklassige Zutaten. Rob Carducci, CCO von Glow LifeTech Ltd. (WKN: A2QRFS )

News-Fazit:

Diese Tierstudie zeigt eindrucksvoll, warum mit der MyCell-Inside Technologie so große Erfolge erzielt werden können. Was bisher mehr oder minder vermutet wurde, wird nun erstmals durch wissenschaftlich ermittelte Daten bestätigt - die MyCell-Inside-Technologie ermöglicht eine schnellere und umfangreichere Absorbierung von Wirkstoffen - in diesem Fall von CBD!

Bemüht man Google mit der Frage: "Wie lange dauert es, bis CBD zu wirken beginnt?" - erhält man verschiedene Antworten. Viele sprechen von 1-2 Stunden. Das MyCell-CBD schießt innerhalb weniger Minuten förmlich in den Organismus. Das ist insofern wichtig, wenn man CBD bei akuten auftretenden Beschwerden erfolgreich anwenden will, weil man logischerweise nicht 1-2 Stunden warten will, sondern sich die Wirkung schon nach wenigen Minuten einstellt.

"Die Einnahme von CBD hemmt epileptische Krampfanfälle und schützt die Patienten vor den drohenden Folgen. Es wurden sogar Fälle bekannt, in denen sich CBD als einzige wirkungsvolle Behandlung der Krämpfe erwies, wie bei dem US-amerikanischen Mädchen Charlotte Figi, die bis zu 300 epileptische Anfälle in der Woche erlitt und es schaffte, sie dank der Einnahme von CBD um 99 % zu reduzieren (Quelle)."

Jetzt stellen Sie sich vor, Sie behandeln ihre Epilepsie mit CBD und Sie spüren einen Anfall herannahen, als akute Medikation sind eine 1-2 stündige "Anlaufzeit" denkbar ungeeignet. Auch 30-60 Minuten sind schon zu lange!

Ich denke, dass nicht nur ich diese veröffentlichten Daten als Meilenstein ansehen werde. Endlich wird wissenschaftlich belegt plausibel, was für eine gewaltige Kraft in der MyCell-Technologie steckt. Der Kurs der Aktie von Glow LifeTech Ltd. (WKN: A2QRFS) sollte einen heftigen Freudensprung machen! Kurse von über 0,50 CAD (+30%) würde ich nicht als ungewöhnlich erachten! Meinung Autor

Glow LifeTech Ltd.*

WKN: A2QRFS , CSE: GLOW

Glow LifeTech Ltd. (WKN: A2QRFS) hat mit der Schweizer Firma Swiss PharmaCan AG ein Kommerzialisierungsabkommen unterzeichnet, bei dem Glow LifeTech die Rechte für die Herstellung und den Verkauf der patentierten und preisgekrönten MyCell-Inside-Technologie, was auch das im Anschluss beschriebene ArtemiC inkludiert, für eine moderne Arzneimittelverabreichung exklusiv für den nordamerikanischen Markt erhält. Für Cannabis-, Vitamin K2-, Kurkumin- und Eisenpräparate hält man sogar die Exklusivrechte.

Basierend auf dieser Technologie hat ein anderes Smallcap-Unternehmen, MGC Pharma, ein Mittel hergestellt, genannt ArtemiC, das gezeigt hat, dass es Covid-Patienten hervorragend gegen schwere Verläufe schützt. Die detaillierten Ergebnisse der unter FDA-Auflagen durchgeführten Studien an einer 50 Personen umfassenden Gruppe kann man HIER einsehen. Jeder, der mit ArtemiC (zusätzlich zur üblichen Medikation) behandelt wurde, war nach 15 Tagen gesund, währenddessen fast 25% der Placebogruppe eine weiterführende Behandlung benötigten.