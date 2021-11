Leverkusen - In Europa-League-Gruppe-G hat Bayer Leverkusen das Rückspiel gegen Betis Sevilla am Donnerstagabend 4:0 gewonnen. Das Hinspiel war 1:1 ausgegangen.



Moussa Diaby (42. und 52.), Florian Wirtz (86.) und Nadiem Amiri (90. Minute) sorgten für den Torreigen. Parallel unterlag in der Europa Conference League Union Berlin gegen Feyenoord aus Rotterdam mit 1:2. Die UEFA Europa Conference League wird erstmals in der Saison 2021/22 ausgetragen und soll hinter der Champions League und der Europa League der drittwichtigste Kontinentalwettbewerb für Vereinsmannschaften in Europa sein.

