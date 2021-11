Ultivue, ein branchenführender Anbieter von Multiplexing-Tools für die Analyse von Gewebe-Biomarkern, wird an der Virtual Healthcare Conference 2021 von Stifel teilnehmen, die vom 15. bis 17. November 2021 stattfindet. Die Konferenz umfasst Präsentationen und innovative Podiumsdiskussionen, die von Führungspersönlichkeiten aus dem Gesundheitswesen geleitet werden.

Jacques Corriveau, President und Chief Executive Officer von Ultivue, sowie Chief Financial Officer Richard C. Malabre werden am 17. November um 9:20 Uhr (Eastern Time) eine Präsentation abhalten. Interessenten können sich die Präsentation über den folgenden Link anhören: Ultivue Stifel Presentation

"Wir freuen uns auf die Begegnung mit den Investoren und darauf, mit ihnen unsere Vision von einem weiteren schnellen Wachstum und spannenden neuen Produkten zu teilen. Ultivue steht an der Spitze der Innovation für gewebebasierte Tests, die Forschern und Pathologen wichtige Erkenntnisse aus wertvollen Proben liefern", sagte Jacques Corriveau, President und CEO.

Über Ultivue

Ultivue stellt Forschern, die in der translationalen Medizin tätig sind, Multiplex-Biomarker-Tests für die Phänotypisierung von Gewebe und die digitale Pathologie zur Verfügung. Die firmeneigene InSituPlex-Technologie ermöglicht eine fortschrittliche Untersuchung und Abfrage von Gewebeproben für die Forschung im Bereich der Präzisionsmedizin. Diese hochgradig anpassbaren Lösungen sowie ein wissenschaftlicher Beratungsansatz stärken und beschleunigen Biomarker-Entdeckungs- und Arzneimittel-Entwicklungsprogramme. Weitere Informationen finden Sie unter Ultivue.com.

Über Stifel

Stifel Financial Corp. (NYSE: SF) ist eine Finanzdienstleistungs-Holdinggesellschaft mit Hauptsitz in St. Louis, Missouri, die ihr Bank-, Wertpapier- und Finanzdienstleistungsgeschäft über mehrere 100-Prozent-Tochtergesellschaften abwickelt. Die als Broker bzw. Dealer tätigen Tochtergesellschaften des Unternehmens erbringen Wertpapierhandels-, Investmentbanking-, Trading- und Anlageberatungsdienste sowie damit verbundene Finanzdienstleistungen für Privatanleger, professionelle Vermögensverwalter, Unternehmen und Kommunen.

Stifel richtet jedes Jahr mehrere Kundenkonferenzen und -veranstaltungen aus, die sowohl führende institutionelle Investoren als auch führende Unternehmen in ihren Schwerpunktbereichen anziehen.

