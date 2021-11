BERLIN (dpa-AFX) - 't-online' zu Angela Merkel



Angela Merkels wohl letzter Monat im Amt ist angebrochen. Jetzt ist jeder Termin und jeder Besuch das letzte Mal. Auf dem G20-Gipfel in Rom bekam sie "standing ovations". Emmanuel Macron hat ihr im Burgund einen rührenden Empfang bereitet und sie gepriesen: "Frankreich liebt Dich!" Lange hat Merkel sich schwergetan mit dem endgültigen Abschied von der großen Bühne, aber jetzt will sie ihr Haus geordnet übergeben. Deshalb bindet sie Olaf Scholz und dessen Leute in alle wichtigen Themen ein, die man auf dem Schreibtisch hat, wenn man der mächtigste Mensch Europas ist. Das ist keinesfalls selbstverständlich in der von Rivalitäten, Eitelkeiten und Machtkämpfen durchzogenen Spitzenpolitik. Angela Merkel ist drauf und dran, zu schaffen, was keiner ihrer Vorgänger geschafft hat: aus freien Stücken, geordnet und ohne Groll aus dem Bundeskanzleramt zu scheiden. Sie tritt in Würde ab und erfreut sich in der Bevölkerung immer noch enormer Popularität. Auch das ist eine Leistung./yyzz/DP/zb