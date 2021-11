Zum zehnten Mal in Folge wählen Kunden Kaufland zum "Händler des Jahres" in der Kategorie "Supermärkte". Das ist das Ergebnis einer der größten repräsentativen Verbraucherumfragen in Europa, an der in diesem Jahr über 94.000 Kunden teilgenommen haben. Kaufland überzeugte vor allem in den Punkten einfacher Einkauf, Preis und Sortiment...

Den vollständigen Artikel lesen ...