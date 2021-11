EQS Group-News: BX Swiss AG / Schlagwort(e): Expansion/Sonstiges

ZKB wird neue Emittentin an der BX Swiss AG im Handelssegment deriBX



05.11.2021 / 07:00



Die BX Swiss baut ihr Segment für Strukturierte Produkte «deriBX» weiter aus und begrüsst die Zürcher Kantonalbank als neue Emittentin Die Zürcher Kantonalbank, eine renommierte Schweizer Emittentin von Strukturierten Produkten, hat Anfang November 2021 ihre erste Warrant-Serie an der BX Swiss emittiert. Das zugrunde liegende Angebot startet mit einer breiten Palette von Schweizer Blue-Chip-Unternehmen und wird kontinuierlich erweitert. «Wir freuen uns sehr, einer der federführenden Emittenten bei BX Swiss zu sein. Wir sind überzeugt, dass BX Swiss zusammen mit seinen Partnern auf der Kauf- und Verkaufsseite den Schweizer Markt für Strukturierte Produkte bereichern und insbesondere die Hebelprodukt-Franchise stärken wird. Investoren werden von einem erweiterten Handelszugang sowie einem breiteren Produktangebot profitieren», sagt Andy-Christian Ranti, Head Structured Products Trading bei der Zürcher Kantonalbank. «Mit der Zürcher Kantonalbank, dürfen wir eine erfolgreiche Schweizer Emittentin in unserem Segment für Strukturierte Produkte deriBX begrüssen», zeigt sich David Kunz, COO der BX Swiss, erfreut. «Damit gewinnt die BX Swiss einen weiteren Marktführer und kann so seit der Entwicklung und dem Start von deriBX einen nächsten Meilenstein verbuchen. Mit dem Angebot der ZKB können wir somit unseren AnlegerInnen ein weiter stetig wachsendes und umfangreiches Angebot offerieren.» Weitere Informationen zur BX Swiss unter: www.bxswiss.com Kontakt für Rückfragen: Claudia Ramondetta, Pressestelle

