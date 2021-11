FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Freitag vor der Veröffentlichung wichtiger US-Konjunkturdaten wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1552 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1569 Dollar festgesetzt.

Auch beim britischen Pfund gab es am Morgen wenig Kursbewegung. Am Vortag hatte die Entscheidung der britische Notenbank, den Leitzins nicht zu erhöhen, den Markt überrascht. Das britische Pfund war stark unter Druck geraten, nachdem die Zentralbank den Leitzins trotz einer hohen Inflation unverändert bei 0,1 Prozent belassen hatte.

Spannend wird es zu Wochenschluss vor allem am Nachmittag. Auf dem Programm steht die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts für Oktober, der an den Finanzmärkten stark beachtet wird. Zuletzt waren die Daten vom US-Arbeitsmarkt robust ausgefallen./jkr/mis