Das Angebot an Paprika aus dem Beneluxraum ist saisonbedingt rückläufig. Ware aus Spanien steht nun im Mittelpunkt. Die Preise für rote Schoten gerieten zuletzt etwas unter Druck. Noch befindet sich der Beneluxraum in der Abernte. In Kürze werden die Gewächshäuser geräumt sein, so die Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI). Bildquelle:...

Den vollständigen Artikel lesen ...