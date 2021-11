Die Arbeitsgemeinschaft deutscher Junggärtner (AdJ) bietet am 5. November 2021 ein Online-Seminar zum Sachkundenachweis Pflanzenschutz an. Bildquelle: Shutterstock.com Die Fortbildungsveranstaltung kann deutschlandweit erfolgen. Der Nachweis über die Teilnahme an einer anerkannten Fortbildungsveranstaltung erfolgt über eine Teilnahmebescheinigung, diese wird per Post im...

Den vollständigen Artikel lesen ...