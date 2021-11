Der Wert der spanischen Exporte von Obst und Gemüse an die EU-27 belief sich auf 8.493 Millionen EUR, so die neusten Daten von dem Amt für Zölle und Verbrauchsteuern, die für den Zeitraum von Januar bis August dieses Jahres sind, was 80% der Gesamtmenge ausmacht. Wie FEPEX berichtet, war der Wert außerhalb von Europa 285 Millionen EUR, das macht 2,6% aus. Bildquelle:...

