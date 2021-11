GOPRO hat sein Zahlenwerk für das jüngst abgelaufenen Jahresviertel vermeldet. Dabei hat das Unternehmen für das dritte Quartal 2021 einen Umsatz in Höhe von 316,7 Mio. $ erwirtschaftet. Analysten hatten im Vorfeld mit 292,1 Mio. $ gerechnet, nachdem im Vorjahresviertel umsatzseitig 280,5 Mio. $ in den Büchern gestanden hatten. Das EPS fiel mit 0,34 $ höher als im Vorjahresquartal aus, als sich der Gewinn je Aktie auf 0,20 $ belaufen hatte.



