Vor dem US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag lassen es die Anleger am Freitag im DAX ruhig angehen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsstart kaum verändert auf 16.027 Punkte.Tags zuvor hatte der DAX am Nachmittag mit 16.064 Punkten einen Rekordstand erreicht, war dann jedoch nach einem bisherigen Wochenplus von 2,4 Prozent etwas abgebröckelt. An der Wall Street konnten S&P 500 und die Nasdaq-Indizes weitere Höchststände indes behaupten.Nach den frischen geldpolitischen ...

