GUARDBOX SE: Erfolgreicher Start an der Berliner Börse ++ Erster Börsenkurs bei 4,90 Euro ++ Wechsel in den fortlaufenden Handel für das erste Halbjahr 2022 angestrebt



05.11.2021 / 08:00

GuardBox SE startet erfolgreich an der Berliner Börse ++ Erster Börsenkurs bei 4,90 Euro ++ Wechsel in den fortlaufenden Handel für das erste Halbjahr 2022 angestrebt



GuardBox SE / Schlagwort(e): Börsengang 05.11.2021 Die GuardBox SE (GUD1), ISIN DE000A2QB6Y9, ein schnell wachsender Produzent von Lifestyle Produkten aus den Bereichen "mobile security & entertainment", gibt hiermit die erfolgreiche Notierungsaufnahme der eigenen Aktien im Freiverkehr der Berliner Börse bekannt. Die Aktien der Gesellschaft wurden gestern erstmals mit 4,90 Euro pro Wertpapier gehandelt. "Der Börsengang ist für uns der nächste logische Schritt, um unser Ziel, der europaweit führende Anbieter im Bereich "mobile security & entertainment" zu werden, erreichen zu können", sagt Dr. Marinus Bouwman, Gründer und geschäftsführender Direktor der GuardBox SE. "Der Börsengang ermöglicht uns einen direkten Zugang zu Investoren mit Fokus auf Innovation und Wachstum. Das möchten wir nutzen, um die große Nachfrage nach unseren Produkten mehrheitlich von Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Hotellerie bedienen zu können. Dem öffentlichen Angebot liegt ein Wertpapierprospekt in Übereinstimmung mit Artikel 15 der Verordnung (EU) 2017/1129 und den Anhängen 1 und 11 der Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission vom 14. März 2019 zu Grunde, der durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") als zuständige Behörde am 30. Juni 2021 gebilligt wurde.

Dieser Wertpapierprospekt steht auf der Website der GuardBox SE unter der Rubrik "Investor Relations" zum Download bereit. Eckdaten Emittent GuardBox SE Geschäftsführender Direktor Dr. Marinus Bouwman Vorsitzender Verwaltungsrat Andreas Frhr. v. Zobel Anzahl Aktien 1.780.000 Aktiengattung Inhaberaktien ISIN DE000A2QB6Y9 WKN A2QB6Y Streubesitz > 25 Prozent Börsenplatz

Handelsmodell Berlin

1 Auktion pro Tag Webseite https://www.guardmine.de Große Nachfrage bereits vor offiziellem Verkaufsstart

Am 3. Februar 2021 startete die Kickstarter Crowdfunding Kampagne der Guardmine. Hier konnte das Budgetziel bereits in den ersten drei Tagen überschritten werden. Im Rahmen der 30-tägigen Aktion wurden mehr als 500 Guardmines nach Österreich, Deutschland, USA, UK sowie Asien verkauft. Erfahrenes Management Team

Dr. Marinus Bouwman, Gründer und geschäftsführender Direktor der GuardBox SE, hat in seiner bisherigen Karriere bereits mehrere Start-ups erfolgreich aufgebaut. Hier zu gehört unter anderem "Omis Apfelstrudel", ein Trendgetränk aus Österreich, das mit bereits mehr als 3,5 Millionen verkauften Flaschen Kultstatus erreichen konnte und im Jahr 2017 an einen chinesischen Großinvestor verkauft wurde. Starkes Wachstum

Einhergehend mit dem weiteren Unternehmenswachstum und neuen Investments ist für das erste Halbjahr 2022 ein Wechsel in den fortlaufenden Handel der Berliner Börse geplant. Zudem wird sich das Unternehmen mehr und mehr dem Kapitalmarkt öffnen. Hierzu gehört auch die Aufnahme einer fortlaufenden Unternehmensbewertung durch zertifizierte und auf den Mittelstand spezialisierte Analysten. Wichtige Termine

Die GuardBox SE wird sich in den kommenden Wochen auf folgenden Kapitalmarktkonferenzen vor institutionellen Investoren präsentieren: 08. Dezember 2021 32. MKK - München (14:30 Uhr) Darüber hinaus sind Roadshows in folgenden Städten geplant: 20. November 2021 Frankfurt am Main

26. November 2021 Zürich Weitere Termine können der Website der Gesellschaft unter der Rubrik "Investor Relations" entnommen werden: https://www.guardmine.de ++ Über die GuardBox SE



Die GuardBox SE (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften "GuardBox") ist ein Produzent von Lifestyle Produkten aus den Bereichen "mobile security & entertainment".



Der aktuelle Fokus liegt auf der Entwicklung und Vermarktung der Guardmine, eines revolutionären, intelligenten mobilen Safes, der auf einzigartige Weise mehrere digitale Technologien in einem Gerät vereint: tragbarer Safe mit GPS-Tracking, Powerbank, mobiler Lautsprecher und Kamera-Überwachungssystem. Die GuardBox SE adressiert sowohl den B2C- als auch den B2B-Markt. Vor allem Telekommunikationsunternehmen und Hotelgruppen zeigen großes Interesse an den White-Label-Lösungen. Das Geschäftsmodell besteht aus zwei Strategien. Einerseits wird die Guardmine selbst mit einer Marge von über 50% verkauft. Darüber hinaus wird der Lifetime-Wert durch den Verkauf digitaler Dienste über die eigene Online-Plattform erhöht. Hierzu gehört z. B. die Aktivierung der integrierten eSIM-Karte für GPS-Tracking und Videodatenübertragung in die Cloud. Die digitale Plattform ermöglicht auch den Verkauf von Marketingflächen und digitalen Produkten. ++ IR-Kontakt GuardBox SE

Ries Bouwman

Emil-Riedel-Str. 21

80538 München

Tel.: +43-699-1711525

