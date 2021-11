DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Schweden findet am Tag vor dem dortigen Feiertag zu Allerheiligen ein verkürzter Börsenhandel (bis 13.00 Uhr MEZ) statt.

TAGESTHEMA

Der US-Arbeitsmarkt dürfte im Oktober wieder ein stärkeres Jobwachstum gesehen haben. Ökonomen rechnen mit einem Plus von 450.000 Stellen, nachdem der September mit einem Zuwachs von 194.000 schwer enttäuscht hatte. Die Arbeitslosenquote soll der Prognose zufolge weiter von 4,8 auf 4,7 Prozent sinken. Für die Stundenlöhne wird ein Plus von 0,4 (0,6) Prozent gegenüber dem Vormonat prognostiziert. Die Commerzbank erwartet ein Jobwachstum von 425.000 und nimmt die Partizipationsquote in den Blick: Trotz der hohen Zahl offener Stellen hat sich der Anteil der Erwerbspersonen an der Bevölkerung kaum erhöht; im September lag sie mit 61,6 Prozent nur zwei Zehntel höher als ein Jahr zuvor und deutlich unter dem Vorkrisenniveau. Sollte sich die Quote in den nächsten Quartalen nicht nennenswert erhöhen, die freien Reserven also offenbar kleiner sein als zuvor geschätzt, zeichne sich ein weiter steigender Lohndruck ab, kalkuliert die Commerzbank.

+++++ TAGESTHEMA II

Aktionär Ralph Dommermuth plant die mehrheitliche Übernahme von United Internet und im Dezember 2021 ein freiwilliges Erwerbsangebot für 17 Millionen Aktien zu einem Stückpreis von 35 Euro(Schlusskurs am Donnerstag 32,49 Euro). Der von Dommermuth kontrollierte Anteil an der Gesellschaft würde dann auf rund 51 Prozent steigen. Eine Entscheidung zur Abgabe eines Aufstockungsangebots sei aber noch nicht getroffen, teilte United Internet mit. Diese hänge davon ab, dass sich die Kapitalmarktbedingungen nicht wesentlich veränderten und die Finanzierung insgesamt gesichert sei.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

GEA

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q21 ggVj Zahl 3Q20 Auftragseingang 1.316 +25% 16 1.055 Umsatz 1.213 +6% 17 1.146 EBITDA* 163 +12% 17 145 EBIT* 113 +21% 5 93 Ergebnis nach Steuern/Dritten 74 +71% 3 43 Ergebnis je Aktie 0,41 +71% 8 0,24

Weitere Termine:

07:30 DE/Uniper SE, ausführliches Ergebnis 9 Monate (08:30 Telefonkonferenz)

07:30 DE/Rheinmetall AG, ausführliches Ergebnis 3Q

07:45 DE/Krones AG, Ergebnis 3Q

08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 3Q

08:30 ES/Amadeus IT Group SA, Ergebnis 9 Monate

09:15 DE/Deutsche Telekom AG, Telefon-PK zum "Glasfaser-Update" mit

Deutschland-Chef Srini Gopalan

Im Laufe des Tages:

- ES/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Ergebnis 4Q (18:00

Telefonkonferenz)

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1Q

- DE/Va-Q-Tec AG, Ergebnis 9 Monate

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Produktion im produzierenden Gewerbe September saisonbereinigt PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: -4,0% gg Vm - FR 08:45 Industrieproduktion September PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm - CH 09:00 Währungsreserven Oktober PROGNOSE: k.A. zuvor: 939,809 Mrd CHF - EU 11:00 Einzelhandelsumsatz September Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm - US 13:30 Arbeitsmarktdaten Oktober Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +450.000 gg Vm zuvor: +194.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,7% zuvor: 4,8% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,40% gg Vm zuvor: +0,62% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Stand +/- DAX-Future 16.014,00 -0,0% E-Mini-Future S&P-500 4.672,25 -0,0% E-Mini-Future Nsdq-100 16.338,25 +0,0% Nikkei-225 29.611,57 -0,6% Schanghai-Composite 3.503,93 -0,7% +/- Ticks Bund -Future 170,22 +1 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 16.029,65 +0,4% DAX-Future 16.015,00 -0,0% XDAX 16.025,92 -0,0% MDAX 35.881,87 +0,9% TecDAX 3.943,81 +0,6% EuroStoxx50 4.333,34 +0,6% Stoxx50 3.750,85 +0,4% Dow-Jones 36.124,23 -0,1% S&P-500-Index 4.680,06 +0,4% Nasdaq-Comp. 15.940,31 +0,8% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 170,21% +110

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Etwas fester - Der Markt reagierte erleichtert darauf, dass endlich Klarheit über den zukünftigen Kurs der US-Notenbank besteht und dieser zunächst auch keine Überraschungen enthält. Stützend wirkte daneben die insgesamt besser als erwartet laufende Berichtssaison. Abwärts ging es mit Bankaktien, ihr Stoxx-Index verlor 1,9 Prozent, nachdem die Bank of England anders als viele am Markt erwartet hatten, die Zinsen zunächst noch nicht anhob. Dies hatte stark nachgebende Marktzinsen zur Folge, wozu auch teils taubenhafte Interpretationen der Beschlüsse der US-Notenbank beitrugen. Das niedrigere Zinsniveau macht das traditionelle Kreditgeschäft der Banken weniger lukrativ. Über Erwarten ausgefallenen Halbjahreszahlen von BT (+11%) verpassten der Aktie einen weiteren Schub, nachdem bereits zu Wochenbeginn die Nachricht über früher als erwartet erreichte Kosteneinsparziele getrieben hatte. Roche gewnnan 2,1 Prozent, während Novartis nach einer anfänglich noch ebenso positiven Reaktion 0,1 Prozent l.eichter aus dem Tag gingen nach der Meldung, dass Roche dem Wettbewerber Novartis dessen Roche-Anteile für rund 19 Milliarden Frankenabkauft. "Der Preis stimmt, der Streubesitz steigt und strategisch war diese Beteiligung sinnlos", kommentierte ein Händler. Roche bekräftigte zudem seinen aktuellen Geschäftsausblick.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Merck (+1,6%) steigerte den Quartalsgewinn unerwartet deutlich und hob zudem die Prognosen an. Nach besser als gedacht ausgefallenen Zahlen trotzten Commerzbank (+1,5%) dem schwachen Banksektor. Bei Deutsche Post (+3%) trieb eine erhöhte Prognose, bei Brenntag (-2,6%) bremste dagegen Margendruck im Berichtsquartal. Auch bei Lanxess (-7,5%) verwiesen Marktexperten auf Margendruck. Zudem drückte hier eine gesenkte Jahresprognose. Negativ bewertet wurde auch die Entwicklung bei Heidelbergcement (-3,2%). Angesichts des Baubooms sei der Gewinnrückgang eine negative Überraschung, so ein Marktteilnehmer. Nach der Zahlenvorlage gewannen Vonovia 0,6 Prozent. Manz (+19,5%) profitierten von einem Großauftrag von BMW. Alstria schossen um 17,4 Prozent nach oben, nachdem Brookfield in einem Übernahmeangebot 19,50 Euro je Aktie geboten hat.

XETRA-NACHBÖRSE

Aktionär Ralph Dommermuth plant die mehrheitliche Übernahme von United Internet zum Stückpreis von 35 Euro. Sein Anteil stiege dann auf rund 51 Prozent. Bei Lang & Schwarz wurden United Internet rund 5 Prozent fester auf 34,12 Euro gestellt.

USA - AKTIEN

Ausblick:

Mit einem eher vorsichtigen Handelstag in Europa rechnen Händler am Freitag. Im Fokus stehen erneut die USA, diesmal mit dem monatlichen Arbeitsmarktbericht. Die US-Notenbank hatte bei ihrer jüngsten Tapering-Ankündigung klar auf ihr Mandat für Vollbeschäftigung verwiesen. "Zu" starke Arbeitsmarktdaten könnten daher die künftigen Zinserwartungen in den USA beeinflussen. Dazu läuft die Berichtssaison weiter. Aus Europa berichten oder haben am Vorabend bereits berichtet unter anderem Axa, Enel, Casino, Leonardo, Air France und IAG.

Rückblick: Freundlich - S&P-500 und die Nasdaq-Indizes bewegten sich auf Allzeithochs, der Dow hinkte von IBM gebremst hinterher. Neben der überzeugenden Bilanzsaison trieben die geldpolitischen Beschlüsse der US-Notenbank vom Vortag. Die Zeit des billigen Geldes laufe in sehr gemächlichem Tempo ab, Zinserhöhungen stünden noch eine Weile nicht an, hieß es. Unterstützung kam auch von den wöchentlichen Arbeitsmarktdaten, die besser als gedacht ausfielen - ein gutes Omen für den Arbeitsmarktbericht am Freitag. IBM verloren 5 Prozent mit der Abspaltung des 19 Milliarden Dollar schweren Geschäftsbereichs IT-Dienstleistungen. Qualcomm (+12,7%) profitierten von guten Quartalszahlen. Auch Geschäftszahlen und Ausblick des Computerspiele-Entwicklers Electronic Arts (+2,1%) überzeugten. Moderna brachen dagegen um 17,9 Prozent ein. Der Impfstoffhersteller hatte seine Umsatzprognose gesenkt. Biontech fielen um 7,3, die Aktie des Kooperationspartners Pfizer um 2,2 Prozent. Händler verwiesen auf einen Bericht über Schlampereien bei Studien zum Corona-Impfstoff. Ford stiegen um 4,2 Prozent mit dem vorzeitigen Rückkauf einer Hochzinsanleihe. Das Börsendebüt von Evotec an der Nasdaq verlief zufriedenstellend - die ADS stiegen um 1,1 Prozent.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,41 -5,9 0,47 29,4 5 Jahre 1,10 -8,7 1,19 73,8 7 Jahre 1,37 -8,6 1,46 72,5 10 Jahre 1,52 -8,4 1,60 60,3 30 Jahre 1,96 -6,1 2,02 31,1

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 05, 2021 02:35 ET (06:35 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.