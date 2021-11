DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf kaum verändert

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert im frühen Handelsverlauf am Freitag nach den starken Gewinnen am Vortag kaum verändert. Der Dezember-Bund steigt um 8.25 Uhr um 3 Ticks auf 170,24 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 170,16 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 170,30, das -tief bei 170,06 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 16.126 Kontrakte.

"Technisch liegen die Vorteile auf der Oberseite", so die Helaba. Der im August etablierte Abwärtsimpuls verliere an Kraft. Zudem habe sich der Future nachhaltig oberhalb der Widerstandslinien festsetzen können und auch oberhalb der 21-Tage-Linie. Auch sei die Hürde bei 169,90 übersprungen worden. Im Blick stünden nun 170,41 als 38,2-Prozent-Retracement der Abwärtsbewegung.

Fundamental könnte der US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag Impulse setzen. Erwartet wird ein Stellenplus von 450.000 im Oktober. Wegen der explodierenden Inflation und dem ständig steigenden Lohndruck wird auch stark auf die Stundenlöhne geblickt. Die Prognose sieht einen Anstieg von 0,4 Prozent zum Vormonat, was auf Jahressicht ein Plus von fast 5 Prozent wäre.

