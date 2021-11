DJ SAP-Tochter Qualtrics will 1 Mrd Dollar über Aktienemission erlösen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die SAP-Tochter Qualtrics International Inc will durch die Ausgabe von Aktien brutto 1 Milliarde Dollar erlösen. Angebotspreis ist 42 Dollar für die gut 23,8 Millionen Aktien. Außerdem besteht eine Mehrzuteilungsoption über bis zu knapp 3,6 Millionen Aktien. Am Donnerstag schlossen die Aktien im nachbörslichen Handel an der Nasdaq mit 42,82 Dollar. Beim IPO im Januar hatte SAP den Ausgabepreis auf 30 Dollar festgelegt.

Die Angebotsfrist läuft bis voraussichtlich 9. November. Den Erlös will das auf Erfahrungsmanagement spezialisierte Softwareunternehmen für die Rückzahlung eines Schuldscheins an SAP America Inc sowie als Betriebskapital und für sonstige Zwecke nutzen. Die aktuelle Marktkapitalisierung von Qualtrics liegt bei rund 23,5 Milliarden Dollar.

November 05, 2021

