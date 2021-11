Der amerikanische Medizintechniker Thermo Fisher Scientific Inc. (ISIN: US8835561023, NYSE: TMO) wird am 14. Januar 2022 eine Quartalsdividende in Höhe von 26 US-Cents je Anteilsschein an seine Aktionäre ausbezahlen. Record day ist der 15. Dezember 2021. Auf das Jahr hochgerechnet kommen 1,04 US-Dollar zur Auszahlung. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 639,76 US-Dollar (Stand: 4. November 2021) einer aktuellen Dividendenrendite ...

