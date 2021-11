Der amerikanische Medizintechniker Becton, Dickinson and Company (ISIN: US0758871091, NYSE: BDX) wird eine Quartalsdividende von 87 US-Cents ausschütten, eine Anhebung um 4,8 Prozent im Vergleich zum Vorquartal (83 Cents). Ausgeschüttet wird die Dividende am 31. Dezember 2021 (Record day: 10. Dezember 2021). Mit dieser Steigerung hat der Konzern die Dividende das 50. Jahr in ununterbrochener Folge erhöht. Damit zählt Becton ...

