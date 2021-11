Bonn (www.anleihencheck.de) - In den USA ziehen die Verbraucherpreise weiter an, so die Analysten von Postbank Research.Im September sei die Inflationsrate mit 5,4% auf ein 13-Jahres-Hoch geklettert. Sie habe damit nicht nur die Erwartungen von 5,3% leicht übertroffen, sondern habe auch den fünften Monat in Folge über der Marke von 5% gelegen. Inzwischen würden immer mehr Marktakteure damit rechnen, dass sich der Anstieg als dauerhaft erweisen könnte. Insbesondere die Entwicklung bei den Wohnkosten, die zuletzt um 3,2% zugelegt hätten, lasse wegen ihres nachhaltigen Charakters aufhorchen. Eine Kerninflation über der von der US-Notenbank Federal Reserve ausgegebenen Zielmarke von 2% könnte die FED zu einer vorzeitigen Zinsanhebung veranlassen. ...

