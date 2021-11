Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Belastung seitens der FED währte nur kurz und so konnte sich der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) auch in Folge des ausgebliebenen Zinsschrittes der Bank von England erholen, so die Analysten der Helaba.Heute würden die Zinserwartungen in den USA aber einem Test unterzogen und vor dem Hintergrund der erwartet soliden Arbeitsmarktdaten - inklusive der Lohnentwicklung - bestehe das Risiko, dass die Rentenmärkte wieder unter Druck geraten würden. ...

