Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: "1050% mit Under Armour" - Crash bei BioNTech & Moderna, Evotec goes USA und Under ArmourWährend der DAX ein neues Rekordhoch feiert, rauscht BioNTech in den Keller. Auch Moderna rauscht ab und Peloton kriegt den Preis für die schlechtesten Quartalszahlen des Jahres. Bei Uber, Square, Airbnb und Pinterest herrscht Entspannung. Wer hoch fliegt, fällt tief. So auch bei Under Armour (WKN: A0HL4V). Kommt jetzt das Comeback? Evotec (WKN: 566480) sucht Geld bei den Amis, verkauft Forschung an Pharma-Giganten und verachtfacht den Aktienkurs. Diesen Podcast der Podstars GmbH (Noah Leidinger) vom 05.11.2021, 3:00 Uhr stellt Dir die Trade Republic Bank GmbH zur Verfügung. Die Trade ...

Den vollständigen Artikel lesen ...