Der Euro hat sich am Freitag in der Früh mit leichten Zugewinnen gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 8.45 Uhr bei 1,1561 Dollar und damit ein wenig über dem Wert vom Vorabend bei 1,1555 Dollar. Am Donnerstag hatte der Euro wieder etwas an Terrain gegenüber dem US-Dollar eingebüßt und war unter die Marke von 1,16 Dollar gerutscht."Nachdem die US-Notenbank erneut ...

