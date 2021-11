NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Der Anlagenbauer habe abermals positiv überrascht, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das gelte insbesondere, da viele Unternehmen in der Branche mit Materialknappheit zu kämpfen hätten. Die eigenen Jahresziele könnte die Gea Group nun womöglich sogar übertreffen./mis/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2021 / 07:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2021 / 07:11 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006602006

GEA GROUP-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de