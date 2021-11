DJ Telekom forciert Glasfaserausbau mit neuem Partner

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Telekom will den Glasfaserausbau in Deutschland beschleunigen und holt sich dafür einen neuen Partner an Bord. Mit der australischen IFM Global Infrastructure soll ein paritätisches Gemeinschaftsunternehmen gegründet werden, dass bis 2028 4 Millionen zusätzliche gigabitfähige Anschlüsse im ländlichen Raum und in Fördergebieten ausbauen will. Wie der DAX-Konzern mitteilte, zahlt IFM 0,9 Milliarden Euro für einen 50 Prozent-Anteil an der Ausbaugesellschaft Glasfaserplus GmbH.

"Bis 2030 planen wir, inklusive der Investition in Glasfaserplus mehr als 30 Milliarden Euro in Glasfaser zu investieren, sodass alle Haushalte und Unternehmen von gigabitfähigen Glasfaseranschlüssen profitieren", wird Srini Gopalan, im Vorstand der Deutsche Telekom für das Deutschlandgeschäft verantwortlich, in der Mitteilung zitiert. Ein Etappenziel seien bis Ende 2024 10 Millionen direkte Glasfaseranschlüsse. "Das Geld unseres australischen Partners fließt direkt in zukunftsfähige Gigabitleitungen", so der Manager.

November 05, 2021

