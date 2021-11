Deutsche Post mit 14% Chance 22% Schutz

Die Deutsche Post-Aktie (ISIN: DE0005552004) geriet nach einer langen Aufwärtsbewegung, die am 31. August 2021 bei 61,38 Euro in einem neuen Allzeithoch gipfelte, ordentlich unter Druck. Bis zum 12. Oktober 2021 gab die Aktie auf bis zu 51,60 Euro nach. Eine Anhebung der Prognose verlieh dem Aktienkurs Unterstützung und die Aktie konnte sich wieder deutlich vom Oktobertief nach oben hin absetzen.

Auf die neuerliche Anhebung der Gewinnerwartung vor Zinsen und Steuern von 7,4 auf 7,7 Milliarden Euro und der Ankündigung, das Betriebsergebnis im Jahr 2023 auf acht Milliarden Euro steigern zu wollen, reagierte die Aktie mit einem deutlichen Kursanstieg bis in den Bereich von 57,50 Euro.

Anlage-Idee: Anleger, die nun eine Investition in die als leicht unterbewertet eingeschätzte Deutsche Post-Aktie in Erwägung ziehen, müssen das Risiko eines Rücksetzers des Aktienkurses in Kauf nehmen. Mit Bonus-Zertifikaten können Anleger das Risiko des direkten Aktienkaufes deutlich reduzieren und dennoch zu hohen Renditen gelangen.

Abgesehen von Dividendenzahlungen, wird der direkte Kauf der Deutsche Post-Aktie ausschließlich bei einem Kursanstieg der Aktie für positive Rendite sorgen. Mit Bonus-Zertifikaten mit und ohne Cap können Anleger nicht nur bei einem Kursanstieg der Aktie, sondern auch bei stagnierenden oder fallenden Kursen zu Jahresrenditen im zweistelligen Prozentbereich gelangen.

Die Funktionsweise:Wenn die Deutsche Post-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 45 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 23. Dezember 2022 mit dem maximalen Rückzahlungsbetrag in Höhe von 70 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten:Das HVB-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000HR9X501) auf die Deutsche Post-Aktie verfügt über ein Bonuslevel und Cap bei 70 Euro. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, dem 16. Dezember 2022, aktivierte Barriere befindet sich bei 45 Euro. Beim Deutsche Post-Aktienkurs von 57,50 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 61,15 Euro erwerben.

Die Chancen:Da das Zertifikat derzeit mit 61,15 Euro zu bekommen ist, ermöglicht es in etwas mehr als 13 Monaten einen Bruttoertrag von 14,47 Prozent, wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 21,73 Prozent auf 45 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken:Berührt der Kurs der Deutsche Post-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 45 Euro und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann erhalten Anleger für jedes Zertifikat eine Deutsche Post-Aktie ins Depot geliefert. Wird diese Aktie unterhalb von 61,15 Euro, dem Kaufkurs des Zertifikates verkauft, dann wird das Investment einen Kapitalverlust verursachen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Post-Aktien oder von Anlageprodukten auf Deutsche Post-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de