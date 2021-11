DJ MÄRKTE EUROPA/Verschnaufpause - Varta-Aktie stürzt ab

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Rally an den europäischen Aktienmärkten legt am Freitag erst einmal eine Verschnaufpause ein. DAX und Euro-Stoxx-50 können sich zur Eröffnung behaupten. Der DAX gibt minimal nach auf 16.022 Punkte, der Euro-Stoxx-50 zieht um 0,2 Prozent an. "Nach den starken Rally-Gewinnen ist eine Konsolidierung oder Verschnaufpause jederzeit drin", sagt ein Marktteilnehmer.

Am Gesamtmarkt wird die Stimmung etwas von leichteren Vorlagen aus Asien gedrückt. Die Börsen dort litten unter nachgebenden Kursen der Banken, die wie schon am Donnerstag in Europa mit fallenden Kursen auf den deutlichen Renditenrückgang reagierten; letzterer in Reaktion auf die US-Notenbank und auch die Bank of England, die mit ihren jüngsten Maßnahmen und Aussagen eher taubenhaft ankamen. "Für den DAX verliert damit aber einer der großen Belastungsfaktoren an Schärfe", sagt Thomas Altmann von QC Partners zum Renditerückgang. Aktuell sinken die Marktzinsen weiter.

Im Blick steht der monatliche US-Arbeitsmarktbericht am frühen Nachmittag. Erwartet wird ein Stellenplus von 450.000 im Oktober. Wegen der explodierenden Inflation und dem ständig steigenden Lohndruck wird auch stark auf die Stundenlöhne geblickt. Die Prognose sieht einen Anstieg von 0,4 Prozent zum Vormonat, was auf Jahressicht ein Plus von fast 5 Prozent wäre.

Varta senkt Prognose - Dommermuth will Mehrheit bei United Internet

Am Aktienmarkt stürzt die Varta-Aktie um 20 Prozent ab. Der Batteriehersteller hat mit seinem Quartalsbericht enttäuscht und die Prognose gesenkt.

United Internet gewinnen dagegen gut 4 Prozent auf 34,01 Euro. Aktionär Ralph Dommermuth plant die mehrheitliche Übernahme des Telekommunikationsunternehmens und will 17 Millionen Aktien zum Stückpreis von 35 Euro übernehmen.

Gea gewinnen 1 Prozent. Hier ist der Umsatz unter, der Gewinn aber über den Erwartungen ausgefallen. Damit stechen die Margen positiv heraus, und auch der Auftragseingang hat sich günstig entwickelt. Krones machen einen Satz um 5 Prozent. "Das sind in der Breite gute Zahlen", sagt ein Marktteilnehmer zu Krones. Sie lägen alle über den Erwartungen.

Rheinmetall behaupten sich nach den finalen Zahlen zum dritten Quartal, nachdem der Kurs gleich zu Beginn noch deutlicher im Plus gelegen hatte.

Geschäft bei Axa läuft rund - neues Jahreshoch

Positiv werten Händler auch die Quartalszahlen und einen angekündigten Aktienrückkauf von Axa. In allen Regionen entwickelte sich das Geschäft positiv. Axa will zudem schon kommende Woche mit einem Aktienrückkauf über 1,7 Milliarden Euro starten. Kommendes Jahr soll ein weiteres über 500 Millionen Euro dazukommen. Der Kurs steigt um 2,5 Prozent auf neue Jahreshochs.

Als gut werden auch die Zahlen von Frankreichs Supermarktkette Casino Perrachon bezeichnet, der Kurs legt ein halbes Prozent zu.

IAG (-3,2%) und Air France KLM (-2,1) stehen unter Druck, Marktteilnehmer sprechen von durchwachsenen Zahlen. Im Soge verbilligen sich Lufthansa um 1,6 Prozent.

Enel geben nach einem Gewinnrückgang um 0,8 Prozent nach, die Prognose hat der Versorger bestätigt. Für die Rüstungsaktie Leonardo geht es nach dem Quartalsausweis um 2 Prozent südwärts.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.342,93 +0,2% 9,59 +22,3% Stoxx-50 3.758,35 +0,2% 7,50 +20,9% DAX 16.022,89 -0,0% -6,76 +16,8% MDAX 35.837,45 -0,1% -44,42 +16,4% TecDAX 3.955,53 +0,3% 11,72 +23,1% SDAX 17.348,00 -0,3% -59,60 +17,5% FTSE 7.303,63 +0,3% 23,72 +12,7% CAC 7.012,13 +0,3% 24,34 +26,3% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,24 -0,01 +0,34 US-Zehnjahresrendite 1,52 -0,00 +0,61 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:21 Do,17:25 % YTD EUR/USD 1,1556 +0,0% 1,1561 1,1546 -5,4% EUR/JPY 131,51 +0,0% 131,41 131,31 +4,3% EUR/CHF 1,0556 +0,1% 1,0547 1,0544 -2,4% EUR/GBP 0,8576 +0,2% 0,8564 0,8549 -4,0% USD/JPY 113,78 -0,0% 113,68 113,73 +10,2% GBP/USD 1,3473 -0,2% 1,3497 1,3506 -1,4% USD/CNH (Offshore) 6,4005 +0,1% 6,4001 6,3991 -1,6% Bitcoin BTC/USD 62.077,26 +1,4% 62.290,51 61.198,01 +113,7% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,02 78,81 +1,5% 1,21 +67,8% Brent/ICE 81,19 80,54 +0,8% 0,65 +60,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.798,72 1.791,41 +0,4% +7,31 -5,2% Silber (Spot) 23,91 23,77 +0,6% +0,14 -9,4% Platin (Spot) 1.038,50 1.030,13 +0,8% +8,38 -3,0% Kupfer-Future 4,33 4,32 +0,3% +0,01 +22,9%

