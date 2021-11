Bonn (www.anleihencheck.de) - Es ist ein schmaler Grad, auf dem sich die Europäische Zentralbank (EZB) bewegt, so die Analysten von Postbank Research.Die Währungshüter würden inzwischen über einen längeren Zeitraum mit erhöhten Inflationsraten rechnen, aber eine weiter nachlassende Wachstumsdynamik erwarten. Für EZB-Präsidentin Christine Lagarde sei es im Anschluss an die jüngste Notenbanksitzung entsprechend schwierig gewesen, die richtige Balance zu finden: Unterstützung zu signalisieren und auf die gestiegenen Inflationsgefahren hinzuweisen. Lagardes Bemerkung, die Hauptthemen im EZB-Rat seien "Inflation, Inflation, Inflation" gewesen, habe die Anleger hochgradig nervös gemacht. Die geänderte Inflationseinschätzung habe insbesondere in südeuropäischen Staaten zu einem Anstieg der Anleiherenditen geführt. Offenbar bereite auch die EZB den Beginn einer geldpolitischen Normalisierung vor. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...