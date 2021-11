München (ots) -- Acht Promi-Teams fahren mit Unterstützung von "GRIP"-Moderatorinnen und Moderatoren um den Sieg- Der neueste Teilnehmer: Joey Heindle- Er tritt unter anderem gegen Andrej Mangold, Elena Miras und Joey Kelly an- Das Qualifying am 07. November und das Rennen am 08. November 2021 um 20:15 Uhr live bei RTLZWEINeben den bisher bestätigten Kart-Teams war ein Fahrer bis zuletzt noch mit einem Überraschungsgast gepaart. Nun wird endlich verkündet, wer der Renn-Partner von Lucas Cordalis ist. Und es ist kein geringerer als Sänger und Ex-Dschungelkönig Joey Heindle. Gemeinsam treten sie als Team am 07. und 08. November bei den "GRIP - Promi Kart Masters" an.Die Konkurrenz schläft nicht! Gegen diese TV-Lieblinge und RTLZWEI-All-Stars müssen Lucas und Joey antreten: Davina und Shania Geiss, Elena Miras und Tobias Wegener, Lutz Schweigel und Liza Waschke, Peter Wollny und Schwager Florian Köster, Andrej Mangold und Narumol David, Joey Kelly und Sohn Luke sowie Prince Charming Kim Tränka und seinen Partner Maurice Schmitz.Joey Heindle musste zuletzt einen harten Schlag verkraften, als er seine Hündin verlor. Dies gibt ihm aber nun den extra Schub an Kampfgeist: "Ich fahre für meine Jersey (...) sie will, dass Papa Vollgas gibt - wie immer!", berichtet Joey voller Motivation über seine Teilnahme. Er und Lucas Cordalis sind auch privat gut befreundet, daher sollte der gegenseitige Support ein Leichtes sein.Wie schlagen sich die beiden im Qualifying und im großen Finale am Montag? Dürfen sie am Ende Champagnerflaschen schütteln oder scheitern sie im Cockpit?Hamid Mossadegh, Matthias Malmedie, Cyndie Allemann, Det Müller, Helge Thomsen, Niki Schelle, Philipp Kaess, Jens Kuck und Lina van de Mars aus dem originalen "GRIP"-Ensemble sind Sonntag und Montag dabei und unterstützen die Teams mental und auf der Kartbahn.Und auch in der Boxengasse dürfen wir uns auf prominenten Support freuen.Das Moderationsteam bestehend aus Kai Ebel, Christian Danner und Kathi Wörndl berichtet live von der Rennstrecke in Duisburg.Das Live-Event "GRIP - Promi Kart Masters" läuft am 07. und 08. November 2021 jeweils um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Produziert wird die Show von Brainpool TV.Pressekontakt:RTLZWEIConsumer PR089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5064978