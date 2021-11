Varta jannikhaas (DISRPT21): Varta just revised slightly downwards their projected sales for 2021 because of logistic issues of the CUSTOMERS. Should be a short-term issue. Thanks for the discount mister Market. (05.11. 10:09) >> mehr comments zu Varta AG: www.boerse-social.com/launch/aktie/varta_ag Fresenius Medical Care 0.47% FNIInvest (IRM20FNI): Fresenius Medical Care veröffentlichte am 02.11. die Quartalszahlen zum dritten Quartal 2021. Diese fielen leider nicht sonderlich positiv aus. Genauer gesagt konnte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 1% auf 4,44 Mrd. € gesteigert werden. Das operative Ergebnis hingegen verringerte sich um 20% und betrug 505 Mio. €. Auch das Konzernergebnis ...

