Am 15. November gewährt der Versicherungskonzern Talanx Einblick in seine Bücher. Nachdem die Tochter Hannover Rück am gestrigen Donnerstag bereits mit Zahlen überzeugen konnte, stehen die Vorzeichen für eine positive Überraschung gut. Mit dem Trading-Tipp können Anleger bereits im Vorfeld mit Hebel auf steigende Kurse setzen.Die starken Zahlen von Hannover Rück, positive Stimmen von Seiten der Analysten und der Aufstieg in den MDAX in der vergangenen Woche sprechen für Talanx. Noch notiert die ...

