Trotz Mehraufwand infolge von Lieferengpässen und Kostensteigerungen sieht GEA-Chef Stefan Klebert den Spezialanlagenbauer auf Kurs. "Bisher sind wir in der Lage das gut zu managen, weil wir in der Einkaufsorganisation sehr, sehr viel verändert haben in den letzten zwei Jahren", sagte der Manager am Freitag.

