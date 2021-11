Die von Currenta betriebene Rückstandsverbrennungsanlage im Chempark Dormagen geht am kommenden Donnerstag planmäßig in ihre jährliche Revision. Für rund fünf Wochen werden in diesem Zeitraum umfangreiche Wartungsarbeiten insbesondere am Drehrohrofen und dem Abhitzekessel durchgeführt, teilte der Industriedienstleister mit. Alle Anlagenteile werden eingehend überprüft, Tauschteile turnusgemäß gewechselt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...