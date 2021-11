++ Europäische Indizes handeln höher ++ DE30 kämpft weiter im Bereich von 16.000 Punkten ++ Varta-Aktie stürzt nach Senkung des Ausblicks ab ++ Die europäischen Aktienmärkte notieren in der letzten Sitzung der Woche im Plus. Der Umfang der Gewinne ist jedoch gering und überschreitet in den meisten Fällen nicht 0,5%. Die Indizes aus dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden und der Schweiz sind die Spitzenreiter, während spanische und polnische Aktien am stärksten nachgeben. Die Daten zur deutschen Industrieproduktion für September wurden heute um 8:00 Uhr veröffentlicht. Sie zeigen ein weiteres enttäuschendes Quartal für die deutsche Industrie. Die Produktion sank im Monatsvergleich um 1,1%, während ...

Den vollständigen Artikel lesen ...