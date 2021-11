München (ots) -In ihren Büchern und TV-Sendungen geben die Mediziner Dr. Anne Fleck und Dr. Johannes Wimmer praktische Tipps zu gesunder Ernährung und beweisen, dass Wissen die beste Medizin ist. Wie es um das Allgemeinwissen der beiden Doktoren bestellt ist, will Moderator Kai Pflaume zum Wochenstart herausfinden.Am Dienstag geht es im Studio rasant zu, wenn Eve Scheer und Daniel Abt versuchen, sich beim Raten gegenseitig zu überholen. Sie ist nicht nur Schauspielerin und Motorsport-Moderatorin, sondern selbst auch begeisterte Rennfahrerin mit Lizenz. Er gehört zu den besten Rennfahrern Deutschlands und trat u.a. in der GP2-Serie und der FIA-Formel-E-Meisterschaft an. Wer von beiden wird als Sieger über die Quiz-Ziellinie brausen?Fritz Egner, Moderator der unvergessenen ARD-Show "Dingsda", ist mittlerweile mit "Fritz & Hits" regelmäßig beim Sender "Bayern 1" zu hören. Er trifft bei "Wer weiß denn sowas?" auf Ulla Kock am Brink, die bei RTL mit Gameshows wie "Die 100.000 Mark Show" große Erfolge feierte. Diesmal geht es nicht um die Mark, sondern darum, möglichst viele Euro für die Zuschauer, die auf den Gewinner gesetzt haben, zu erspielen.Ahoi! Am Donnerstag weht ein Hauch von Wikinger-Romantik durchs "Wer weiß denn sowas?"-Studio. Axel Stosberg und Björn Both machen seit zehn Jahren gemeinsam Musik. Mit ihrer Band "Santiano" interpretieren sie traditionelle Volks- und Seemannslieder neu und wecken mit ihren bombastischen Bühnenshows die Sehnsucht nach Freiheit, Ferne und Abenteuer bei ihren Fans.In der Serie "A.S. - Gefahr ist sein Geschäft" ermittelten Klaus J. Behrendt und Leonard Lansink gemeinsam vor der Kamera. Heute ist Behrendt als "Max Ballauf" im Kölner "Tatort" im Einsatz, Lansink spielt die Titelrolle des Privatdetektivs und Antiquars in der ZDF-Serie "Wilsberg". Zum Wochenausklang ermitteln die "Krimi-Kollegen" an der Seite der Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton die richtigen Antworten auf interessante Fragen wie diese:Warum bleibt der Schnabel des Spechts beim Hämmern nicht im Baum stecken?a.) Er dreht seinen Kopf und zieht die Spitze des Oberschnabels zurückb.) Er bildet einen Ölfilm auf dem Schnabelc.) Vor dem Hämmern hobelt der Specht den Locheingang glattDie Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 8. bis 12.11.2021 im Überblick:Montag, 8. November - Dr. Anne Fleck und Dr. Johannes WimmerDienstag, 9. November - Eve Scheer und Daniel AbtMittwoch, 10. November - Fritz Egner und Ulla Kock am BrinkDonnerstag, 11. November - Axel Stosberg und Björn BothFreitag, 12. November - Klaus J. Behrendt und Leonard LansinkWer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen."Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowasFotos über www.ard-foto.dePressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.de bibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbH Tel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5065208