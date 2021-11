Bonn/Emsdetten (ots) -Das Fazit von Kathrin Vogler, Gesundheitsexpertin der Bundestagsfraktion Die Linke, zur Amtszeit des scheidenden Bundesgesundheitsminister Jens Spahn fällt bescheiden aus. Im phoenix-Interview sagte Vogler: "Wenn ich jetzt ein Zeugnis für Herrn Spahn schreiben müsste, würde ich wahrscheinlich reinschreiben: 'Er hat sich stets bemüht', was in der Sprache von Personalchefs bedeutet: Aber so richtig hat er's nicht hingekriegt. " Die Bundesregierung habe es nach dem ersten Jahr nach Ausbruch der Pandemie versäumt, gemeinsam mit den Landesregierungen eine Strategie für den Umgang mit dem Corona-Virus zu entwickeln. "Wir haben jetzt den zweiten Pandemiesommer hinter uns. Und wir müssen wieder feststellen, dass nichts passiert ist", beklagte Vogler.Dass das Gesundheitswesen überlastet ist, sei aber nicht erst seit der Pandemie bekannt. Die Linke-Politikerin erklärt: "Die Lage in den Krankenhäusern ist ja nicht nur pandemiebedingt, sondern die ist ja schon viele, viele Jahre so wie sie ist. Und eine Überlastung des Gesundheitswesens, wie wir sie in der Pandemie noch verstärkt erleben, erleben die dort Beschäftigten schon seit vielen, vielen Jahren." Die Linke wolle sich deshalb in den Ländern für Corona-Schutzmaßnahmen einsetzen, die sozial sind und an die Wurzel des Problems gehen.Das gesamte Interview finden Sie auf dem phoenix-YouTube-Kanal https://www.youtube.com/watch?v=R5TzBVGHYvE, auf der phoenix-Homepage und in den Mediatheken von ARD und ZDF.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5065200